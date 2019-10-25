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توك شو

دوري تسلية الجمهور.. محمد رمضان: هذه الشخصية تختار لي ملابس المناسبات.. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:30 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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البهى عمرو
قال الفنان محمد رمضان، إن زوجته هى من تختار المظهر الذي أظهر به فى المناسبات، مؤكدًا أنه يثق فى رأيها.

وأضاف محمد رمضان، خلال حواره ببرنامج، "عين" المذاع على قناة الحياة، أنه يقدم فن بشكل عام، سواء غناء أو تمثيل، أو أعمال درامية، أو مسرحية، موضحًا أن الدور الرئيسي للفنان هو تسلية الجمهور.

وأشار محمد رمضان، إلى أن الأغانى التى يقدمها لكى تكون تحفيزية وايجابية للجمهور، وكشف أن الأغاني التي يغنيها لا تعود عيله فقط بل تعود على الجمهور أيضًا.
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