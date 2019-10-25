جامعة مصر تطلق حملة "صحتهم تهمنا" للتوعية الصحية في المدارس

أطلقت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حملة مجتمعية بعنوان "صحتهم تهمنا" تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة وذلك بهدف التوعية الصحية فى عدد من المدارس بما يتماشى مع الاستراتيجية التي تسير عليها الجامعة ومستشفى سعاد كفافى الجامعي التابع لكلية الطب البشرى بالجامعة وذلك فى إطار المسئولية المجتمعية التي توليها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اهتمامًا خاصًا فهذه الحملة الى جانب كونها التزام مجتمعي فهى ايضا. واجب تربوي يفرضه الواقع .



وتتميز هذه الحملة بأنها تضم إلي جانب القيام بالكشف الطبي على التلاميذ والطلاب جوانب تثقيفية أخرى من بينها تنظيم برنامج تثقيفى يتضمن العديد من المحاضرات لنشر التوعية الصحية بين الطلاب الى جانب محاضرات إضافية اخرى تستهدف أولياء الأمور والمعلمين بالمدارس من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المحاضرات بما يضمن نشر وعي صحي متكامل يمتد من المدرسة ليصل الي المنزل ايضًا.



الجدير بالذكر أن الحملة بدأت أولي أنشطتها بزيارة مدرسة سكيلز حيث تم تجديد بروتوكول التعاون الصحي بين مستشفى سعاد كفافي الجامعي ومدرسة سكيلز والذي تقدم من خلاله المستشفى حزمة من الخدمات الصحية للطلاب والعاملين بالمدرسة ولأول مرة يتم ضم أهالي الطلاب الي المستفيدين من خصومات المستشفى بالإضافة إلى حملات الكشف الدوري ومحاضرات التوعية الصحية خلال العام الدراسي الحالي.



وتعد زيارة الحملة لمدرسة سكيلز محطة الانطلاق لخطة متكاملة تستهدف زيارة أكبر عدد ممكن من المدارس الى جانب السعى الدؤوب نحو توقيع بروتوكولات تعاون مع مدارس ومؤسسات تربوية اخرى تجعل من مستشفى سعاد كفافى الجامعي شريكًا طبيًا يؤدي دورًا متميزًا في الحفاظ على صحة أطفالنا انطلاقًا من الشعار الذي يقول "صحتهم تهمنا".