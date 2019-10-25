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حوادث

حبس صاحبة شركة بتهمة النصب على راغبي السفر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:00 ص
حبس صاحبة شركة بتهمة
حبس صاحبة شركة بتهمة النصب
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رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس صاحبة شركة 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معها لاتهامها بالنصب علي راغبي السفر للعمل بالخارج.

نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض علي صاحبة شركة لاتهامها بالنصب علي راغبي السفر للعمل بالخارج ، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة أن صاحبة شركة لإلحاق العمالة تتخذ من إحدى الشقق المستأجرة بمساكن عين الصيرة بمصر القديمة مقرًا للشركة عملها والتي تخصص نشاطها في إيهام المواطنين بتوفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها دون الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة وبدون ترخيص مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والاحتيال عليهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبطها حال تواجدها بالشركة وبحوزتها كمية من الاستمارات بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي العمل بالداخل والخارج ، واعترفت بإدارة الشركة بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.
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