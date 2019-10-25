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توك شو

ارتدى هذه الملابس لهذا السبب.. محمد رمضان يرد على مهاجميه.. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:31 ص
البهى عمرو
علق الفنان محمد رمضان، على الهجوم الذى تعرض له بسبب حفلة الساحل.

وقال محمد رمضان، خلال حواره ببرنامج، عين " المذاع على قناة الحياة، أنه تعرض لهجوم شديد، ولكن هذه الحفلات تعتمد على ملابس خاصة وليست نمطية.

وأشار محمد رمضان، إلى أن الأغانى التى يقدمها تحتاج ملابس خاصة، ولا يجب الظهور بتيشيرت مثل الذى يغنى أغاني عادية.

وأوضح محمد رمضان، أن الأغنية هى ما يحتم عليه ارتداء ملابس معينة، وأكد أن الجمهور معذور لأن هذه النوعية من الأغانى تعرض لأول مرة.
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