أمريكا تحذر رعاياها في بغداد بسبب المظاهرات

دعت السفارة الأمريكية في بغداد، رعاياها إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مواقع التجمعات أو التظاهرات، وذلك في نبأ عاجل أفادت به شبكة "سكاي نيوز عربية".



وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الخميس، تظاهرات جديدة مناهضة للحكومة، حيث تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد.



وتوجه وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري إلى ميدان التحرير للتأكيد للمتظاهرين أن قوات الأمن منتشرة لحمايتهم.



وعلى إثر التظاهرات، أصدر رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي قرارا بإعادة المفصولين من الداخلية والدفاع، وتعهد بإجراء تعديل وزراء الأسبوع المقبل، وتقليل مرتبات المسؤولين إلى النصف.



