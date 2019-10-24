Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أردوغان يعلن خسائر الهجوم على سوريا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:54 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إحصائية بأعداد القتلى والجرحى من القوات التركية والفصائل السورية المشاركة معها في عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وقال أردوغان في تصريحات تلفزيونية، الخميس، مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي أر تي" بمدينة اسطنبول، إن الجيش التركي قدم 7 قتلى و95 مصابا.

ووجه أردوغان شكره إلى "الميليشيات" التي شاركت إلى جانب القوات التركية في العملية العسكرية، مشيرا إلى مقتل 96 من هذه الميليشيا وإصابة 374.

وذكر الرئيس التركي أن 20 مدنيا قتلوا، وأصيب 187 آخرون خلال العملية العسكرية ضد الأكراد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لحظة إعلان أردوغان بدء العملية العسكرية في سوريا.. فيديو

شاهد.. لحظة متابعة أردوغان لعدوان القوات التركية على سوريا

تركيا تكشف كيفية إبلاغ سوريا بعملية نبع السلام

مقتل 5 وإصابة العشرات في القصف التركي لشمال سوريا

أول تعليق إٍسرائيلي على القصف التركي لسوريا

ليس لأصحاب القلوب الضعيفة.. رسالة من كردية تحمل جثة طفلتها إلى أردوغان.. فيديو

ترشيحاتنا

اخبار البرلمان.. إلغاء التوريث وزيادة القيمة الايجارية.. مقترح من النواب بشأن قانون الإيجار القديم.. اعرف قيمة الزيادة السنوية للمعاش وموعد تطبيقها

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب ماء بعد القهوة؟

ريهام سعيد تحن لـ ابن حلال من جديد .. شاهد

حازم إمام: حققنا التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

أحسن لاعب فى مصر.. رسالة مؤثرة من كهربا لـ محمد محمود بعد تجدد إصابته بالصليبي

نجاة طفل من حادث دهس تكشف علاقة محرمة بين فلبينية وموظف أمن بالكويت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مؤلمة.. أب بلا رحمة يتسبب في مصرع طفله حديث الولادة.. صور

دفوف ورايات خضراء.. شاهد احتفالات الصوفيين بختام مولد الدسوقي .. صور

منعت دفنه.. امرأة خمسينية تعيش مع جثة شريك حياتها بالمنزل أكثر من أسبوع