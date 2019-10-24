أردوغان يعلن خسائر الهجوم على سوريا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إحصائية بأعداد القتلى والجرحى من القوات التركية والفصائل السورية المشاركة معها في عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.



وقال أردوغان في تصريحات تلفزيونية، الخميس، مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي أر تي" بمدينة اسطنبول، إن الجيش التركي قدم 7 قتلى و95 مصابا.



ووجه أردوغان شكره إلى "الميليشيات" التي شاركت إلى جانب القوات التركية في العملية العسكرية، مشيرا إلى مقتل 96 من هذه الميليشيا وإصابة 374.



وذكر الرئيس التركي أن 20 مدنيا قتلوا، وأصيب 187 آخرون خلال العملية العسكرية ضد الأكراد.