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حوادث

تشريح جثمان إمام مسجد قتل ب 8 طعنات في الجيزة بسبب خلافات الجيرة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:34 ص
تشريح جثمان إمام
تشريح جثمان إمام مسجد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثمان إمام مسجد بعد الانتهاء من الصفة التشريحية وذلك في واقعة مصرعه على يد احد الجيران بسبب خلافات الجيرة.

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط المتهم بقتل إمام مسجد بمنطقة البدرشين، بسبب خلافات الجيرة.

تلقت الأجهزة بلاغا من مستشفي القصر العيني يفيد بوصول أحمد م ٤٤ سنة إمام مسجد مصاب بجروح طعنية وقطعية، وتوفى فور وصوله للمستشفي.

وعلى الفور شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، لكشف ملابسات الواقعة.

حيث كشفت التحريات التي أجريت بإشراف العقيد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إن خلافات الجيرة وراء الواقعة، حيث نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه ومحمود فارس ٣٠ سنة سائق "جاره" تطورت الي مشاجرة إخرج خلالها المتهم سكين وقام بتسديد ٨ طعنات للمجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت فرق المباحث برئاسة المقدم هاني عكاشة رئيس مباحث البدرشين، في ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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