تعليق مثير من حازم إمام ومتعب على أزمة شارة قيادة المنتخب بين صلاح وفتحي

اعترض النجمان حازم إمام وعماد متعب بشدة على ما يتردد بشأن محاولة الجهاز الفني للمنتخب لإقناع أحمد فتحي بالتنازل عن شارة القيادة لمهاجم ليفربول، محمد صلاح.



وقال إمام خلال الاستوديو التحليلي بقناة (أون سبورت) "إذا حاول أحد إقناعي بالتنازل عن الشارة، سأرفض، وأقول هذا حقي، لكن الخطوة الأفضل، أن يكون القرار صادرا مباشرة من المدير الفني بمجرد توليه المسؤولية، ولا يأتي عن طريق الترضية أو محاولة إقناع لاعب بالتنازل عن الشارة".



وأضاف متعب "أؤيد ما قاله حازم إمام في النقطة الأخيرة، فكرة التشاور مع لاعب غير مطلوبة".



وشدد "لابد من اتباع الأقدمية، فهو النظام المعمول به منذ سنوات، لماذا إثارة البلبلة بين صفوف المنتخب؟".



وأشار "أحمد فتحي هو قائد المنتخب، لقد شارك في الإنجازات العديدة، وكان عنصرا رئيسيا، وتعب وعمل واجتهد وكافح وقدم تضحيات عديدة، لذا هو الأجدر بها".



وتابع متعب "أعتقد أن صلاح سيرفض منحه الشارة في تواجد أحمد فتحي".



وتساءل نجم الأهلي السابق "ماذا لو غاب صلاح عن أحد معسكرات المنتخب؟ من سيرتدي الشارة؟ هل ستعود لصلاح؟ أم سيتم البحث عن لاعب جديد؟".



وأتم متعب تصريحاته في هذا الشأن "الأقدمية تكون ظالمة عندما ينضم لاعب للمنتخب مرة ثم يبتعد 10 سنوات، ويتم اختياره ثانية ويرتدي الشارة، لكن أحمد فتحي ركيزة أساسية على مدار 15 عاما".