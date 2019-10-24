تركي آل الشيخ يعلن تأجيل المفاجأة وتحويلها لأفعال

أعلن تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي السعودى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تأجيل الكشف عن المفاجأة التى اكد انه سيعلنها بعد ساعتين.



ونشر الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا : "حفضل تاجيل الحديث ... وتحويله لافعال ... دائمًا الفعل ابلغ من الكلام".



يذكر أن تركي آل الشيخ رحل عن نادي بيراميدز، وترك النادي لرجل الأعمال الإماراتي سالم الشمسي، ليغادر إلى إسبانيا من أجل الاستثمار في نادي ألميريا الذي ينافس في الدرجة الثانية.



