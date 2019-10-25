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مرأة

بـ تصميم رائع.. ريم البارودى تتألق بإطلالة ناعمة وأنيقة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:33 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
شاركت الفنانة ريم البارودى، صورة جديدة لها برفقة صديقتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " بإطلالة أنيقة.

وأطلت ريم البارودى، بفستان طويل باللون الموف من القطيفة وبدون أكمام، وانتعلت حذاء بكعب عالى باللون الأسود، وحملت بورتوفية باللون الأسود، وأعتمدت فى الأكسسوارات على قرط باللون الفضى، ومجوعة خواتم لليد لإكمال إطلالتها.

واختارت ريم البارودى،ميكاب للعيون باللون الذهبى والبنى كأيشادو للعيون ليبرز جمالها، ووضعت أحمر شفاة باللون البيج الغامق، واختارت تسريحة شعر عادية.
بـ تصميم رائع.. ريم البارودى تتألق بإطلالة ناعمة وأنيقة
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