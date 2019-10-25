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حوادث

حبس مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي من شخص أثناء تواجده أمام بنك

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
حبس مرتكبى واقعة
حبس مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى
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رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه لاتهامه فى واقعة سرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص أثناء تواجده أمام أحد البنوك بنطاق قسم شرطة مدينة نصر أول.

وأشارت التحقيقات إلى أن قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى من شرطة النجدة بواقعة سرقة أمام أحد البنوك بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع المبلغ (موظف بمحل للحلويات والمخبوزات) ، والذى أفاد أنه لدى وصوله أمام مدخل البنك لإيداع مبلغ مالى (478,690 ألف جنيه) بحساب المحل الذى يعمل به - مودع بحقيبة - فوجئ بقيام شخص بخطف الحقيبة من يده ، ولاذ بالفرار مستقلًا دراجة نارية قيادة شخص آخر كان بانتظاره.

من خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة والاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى مرتكبى الواقعة (عامل سابق بمحل عمل المجنى عليه – عاطلَيْن).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر العامل بأنه نظرًا لسابقة عمله بمحل عمل المجنى عليه وعلمه بتوريد المبالغ المالية قيمة إيراد المحل للبنك فقد قام بالتخطيط لسرقته، وفى سبيل ذلك إستعان بالعاطلَيْن، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، وأقروا بتخلصهم من الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بالمنطقة الجبلية بالمقطم .. باستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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