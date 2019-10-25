مدير العمليات بمعهد الأورام: نمتلك جهازا متطورا لإجراء العمليات الأول من نوعه بالشرق الأوسط

قال الاستاذ الدكتور أشرف شوقي، مدير العمليات بمعهد الأورام، إن المعهد يضم أحدث الأجهزة في العالم الخاص في جرحات المسالك وأورام البروستاتا وتصل قيمته 5 ملايين دولار الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط.



وتابع شوقي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الجهاز الموجود في المعهد يستخدم في جراحات الأورام السرطانية في المستقيم وأورام السرطان في الجهاز التناسلي للمرأة.



وكشف الاستاذ الدكتور أشرف شوقي، مدير العمليات بمعهد الأورام، أن الجهاز الجديد يعتبر أحدث تكنولوجيا موجودة حينها ويؤدي وظائفه على أحسن ما يكون بنفس الإيجاد والكفاءة.



وأوضح مدير العمليات بمعهد الأورام، ان الجهاز الجديد يتحكم به الجراح ويتم إجراء العمليات عن طريق الروبوتات الحديثة كاشفا ان تكلفة عملية البروستاتا تتكلف في أوروبا وأمريكا 250 ألف دولار وفي مصر التكلفة 200 ألف جنيه في المعهد.