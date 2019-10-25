الجيزة تناشد المواطنين عدم التواجد بجوار اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة أثناء الأمطار

ناشدت محافظة الجيزة المواطنين عدم التواجد في الأماكن التي قد تتعرض لامطار غزيرة غدا الجمعه قدر الامكان الا في حالات الضرورة القصوى، وذلك في إطار متابعة محافظة الجيزة للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعه غدا وحرصا من المحافظة على سلامة المواطنين.



وحذرت محافظة الجيزة في بيان لها، المواطنين المتواجدين في محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء بالابتعاد عن الأمطار حرصا علي سلامة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية وأيضا لمساعدة الجهات التنفيذية في ازالة تراكمات مياه الأمطار المتوقع سقوطها.



كما تناشد محافظة الجيزة المواطنين القيادة بهدوء علي الطرق خاصه السريعه للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق اثناء سقوط الامطار وانخفاض الرؤية الافقية اثناء الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية .



وتناشد محافظة الجيزة المواطنين بعدم التواجد تحت اللوحات الاعلانية وبجانب أعمدة الانارة وأكشاك الكهرباء.



يذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة والتجميل بالتواجد الميداني لرفع اي تراكمات للمياه في ظل توقعات هيئة الأرصاد بتعرض البلاد لموجة من الامطار غدا اضافة الي توجيهات محافظ الجيزة بمراجعة أعمدة الانارة وكفاءتها وإحكام غلقها حرصا على سلامة المواطنين.



كما تفقد المحافظ اليوم عدد من المحاور والطرق لمتابعة اعمال شفط مياه الامطار وتيسير الحركة المرورية للمواطنين .