أخبار الفن| عطل بطائرة بشرى .. ونشوى مصطفى تكشف نصيحة هذا النجم لها

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
بسبب منشور البحث عن عمل..نشوى مصطفى : نجم كبير قالى ميصحش هيفتكروا إنك محتاجة فلوس
كشفت الفنانة نشوى مصطفى ان هناك نجما كبيرا تحدث معها عقب نشرها منشورها الاخير عبر موقع فيسبوك ، والذي أعلنت فيه عن حاجتها للعمل وانها لا تعمل منذ فترة طويلة.
سينرجى: فيلم لص بغداد يحوى أعلى تقنيات الجرافيك في العالم
أعلنت شركة سينرجى فيلمز عن الأفيش الرسمى لفيلم لص بغداد عبر صفحتها بموقع فيس بوك.
بعد بكائها على الهواء.. 4 معلومات عن زوجة عمرو محمود ياسين وقصة حب الثانوية
تأثرت الإعلامية آيات أباظة، زوجة الفنان عمرو محمود ياسين، ببكاء زوجها على الهواء، وذلك بسبب عرض صورة لوالدها المتوفى، وهو المقطع الذى لاقى رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أن زوجها بدأ فى البكاء هو الآخر، وفى السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عنها.
هبوط اضطراري.. تفاصيل عطل طائرة تستقلها الفنانة بشرى إلى إسبانيا
لم تتمكن الفنانة بشرى من حضور حفل افتتاح مهرجان موسترا دى فالينسيا لأفلام البحر المتوسط، بسبب عطل مفاجئ فى الطائرة التى كانت تستقلها فى طريقها لإسبانيا.
المخرج عمر عبد العزيز يفوز برئاسة الاتحاد العام للنقابات الفنية
أعلنت قبل قليل نتيجة انتخابات الاتحاد العام للنقابات الفنية الثلاثة (التمثيلية والموسيقية والسينمائية)، وفاز المخرج عمر عبد العزيز بمقعد النقيب متفوقًا على الموسيقار منير الوسيمي نقيب الموسيقيين الأسبق.
بسبب منشور البحث عن عمل..نشوى مصطفى : نجم كبير قالى ميصحش هيفتكروا إنك محتاجة فلوس
كشفت الفنانة نشوى مصطفى ان هناك نجما كبيرا تحدث معها عقب نشرها منشورها الاخير عبر موقع فيسبوك ، والذي أعلنت فيه عن حاجتها للعمل وانها لا تعمل منذ فترة طويلة.
سينرجى: فيلم لص بغداد يحوى أعلى تقنيات الجرافيك في العالم
أعلنت شركة سينرجى فيلمز عن الأفيش الرسمى لفيلم لص بغداد عبر صفحتها بموقع فيس بوك.
بعد بكائها على الهواء.. 4 معلومات عن زوجة عمرو محمود ياسين وقصة حب الثانوية
تأثرت الإعلامية آيات أباظة، زوجة الفنان عمرو محمود ياسين، ببكاء زوجها على الهواء، وذلك بسبب عرض صورة لوالدها المتوفى، وهو المقطع الذى لاقى رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أن زوجها بدأ فى البكاء هو الآخر، وفى السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عنها.
هبوط اضطراري.. تفاصيل عطل طائرة تستقلها الفنانة بشرى إلى إسبانيا
لم تتمكن الفنانة بشرى من حضور حفل افتتاح مهرجان موسترا دى فالينسيا لأفلام البحر المتوسط، بسبب عطل مفاجئ فى الطائرة التى كانت تستقلها فى طريقها لإسبانيا.
المخرج عمر عبد العزيز يفوز برئاسة الاتحاد العام للنقابات الفنية
أعلنت قبل قليل نتيجة انتخابات الاتحاد العام للنقابات الفنية الثلاثة (التمثيلية والموسيقية والسينمائية)، وفاز المخرج عمر عبد العزيز بمقعد النقيب متفوقًا على الموسيقار منير الوسيمي نقيب الموسيقيين الأسبق.