أخبار الفن| عطل بطائرة بشرى .. ونشوى مصطفى تكشف نصيحة هذا النجم لها

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:كشفت الفنانة نشوى مصطفى ان هناك نجما كبيرا تحدث معها عقب نشرها منشورها الاخير عبر موقع فيسبوك ، والذي أعلنت فيه عن حاجتها للعمل وانها لا تعمل منذ فترة طويلة.أعلنت شركة سينرجى فيلمز عن الأفيش الرسمى لفيلم لص بغداد عبر صفحتها بموقع فيس بوك.تأثرت الإعلامية آيات أباظة، زوجة الفنان عمرو محمود ياسين، ببكاء زوجها على الهواء، وذلك بسبب عرض صورة لوالدها المتوفى، وهو المقطع الذى لاقى رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أن زوجها بدأ فى البكاء هو الآخر، وفى السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عنها.لم تتمكن الفنانة بشرى من حضور حفل افتتاح مهرجان موسترا دى فالينسيا لأفلام البحر المتوسط، بسبب عطل مفاجئ فى الطائرة التى كانت تستقلها فى طريقها لإسبانيا.أعلنت قبل قليل نتيجة انتخابات الاتحاد العام للنقابات الفنية الثلاثة (التمثيلية والموسيقية والسينمائية)، وفاز المخرج عمر عبد العزيز بمقعد النقيب متفوقًا على الموسيقار منير الوسيمي نقيب الموسيقيين الأسبق.