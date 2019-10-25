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نشاط نقابة المحامين خلال أسبوع.. ختام الدورة الثانية  في الإستراتيجية والأمن القومي.. واعتماد فرق جديدة لكيان فيوتشر لو.. افتتاح الدورة الثالثة لمعهد المحاماة بالإسكندرية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
نقيب المحامين
نقيب المحامين
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حمادة خطاب
نشاط نقابة المحامين خلال أسبوع..

ختام الدورة الثانية للمحامين في الإستراتيجية والأمن القومي

نقيب المحامين يعتمد فرقا جديدة لكيان فيوتشر لو

افتتاح الدورة الثالثة لمعهد المحاماة بالإسكندرية

شهدت نقابات المحامين الفرعية والعامة أحداثا مهمة، خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، ويرصد صدى البلد أبرز الأحداث نقابة المحامين فى التقرير الآتى:

بدأ سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، نشاطه هذا الاسبوع بالمشاركة بمؤتمر مراكش الدولي للعدالة الثاني، والذي انعقد تحت عنوان "العدالة والاستثمار"، خلال يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، بقاعة الوزراء بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش.

وعلى هامش المؤتمر، التقى "عاشور"، بوزير العدل المغربي، محمد بن عبد القادر، بحضور رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عمر ودرا، وتم خلال اللقاء تكريم نقيب المحامين المصري وإهدائه درع المؤتمر من وزير العدل المغربي.

وصرح "عاشور"، بأنه تم الاتفاق خلال اللقاء على أن تبحث الدورة الثالثة للمؤتمر، والمنعقدة في العام المقبل، مشكلات المحاماة عند التقاضي في إطار إيمان وزير العدل المغربي بأن المحاماة جزء لا يتجزء من منظومة العدالة.

وأوضح نقيب المحامين، أن الجانب المصري يشارك منه أيضا، المستشار عبد الله عسر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى نائب رئيس مجلس الدولة.


والتقى سامح عاشور، نقيب المحامين، بعدد من محامي كيان فيوتشر لو، اليوم الخميس، في إطار اهتمامه المستمر بالتواصل مع شباب المهنة.

وقالت أية العبيدي، رئيس كيان فيوتشر لو، إن النقيب العام اعتمد خلال اللقاء فرقا للكيان بالسادس من أكتوبر، وبولاق الدكرور، والهرم، والمرج، والقاهرة الجديدة، والأميرية، وشبين القناطر، بنها، والأقصر، مشيرة إلى أن الكيان تقدم بكشف حساب عن الخدمات التي قدمها لشباب المحامين منذ اعتماد "عاشور" له في 30 أكتوبر 2018.

كما وافق نقيب المحامين، على مقترح تقدم به صالحين المهدي عضو مجلس النقابة عن جنوب الجيزة، وكيان فيوتشر لو، يتضمن مخاطبة وزارة الصحة لتدشين حملة بالنقابة لمدة أسبوع للكشف على المحاميات ضمن حملة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

كما اختتمت،  الأربعاء الماضي ، الدورة التثقيفية الثانية المتخصصة في مجال الاستراتيجية والأمن القومي، بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بالدقي، وذلك بمقتضى بروتوكول التعاون بين النقابة العامة، والأكاديمية، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة، مشرف عام دورات أكاديمية ناصر العسكرية للسادة المحامين.

وقال ماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين، إنه تم تسليم الدروع، والشهادات، والأوسمة، والميداليات للدفعة من المحامين الذين حصلوا على دورة “الاستراتيجية والأمن القومي”، موجها شكره للنقيب العام، سامح عاشور، الذى وفر كل السبل لإنجاح تلك الدورة.

من جانبهم، أعرب المحامون المشتركون في الدورة عن سعادتهم بما حصلوه من إفادة، خلال الدورة، مثمنين دور النقيب العام، سامح عاشور، وماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة، لما بذلاه من جهود، ولحرصهما على التحاق المحامين بمثل هذه الدورات، التي من شأنها رفع المستوى الثقافي للمحامين.

كما افتتحت نقابتا محامي الإسكندرية، فاعليات الدورة الثالثة لمعهد المحاماة بالنقابة، بقاعة المؤتمرات في كلية الطب بمحطة الرمل، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال السيد نايف عضو النقابة العامة، ان الافتتاح تم بمشاركة ما يزيد عن 600 محام وبحضور أعضاء مجلسي نقابتي شرق وغرب الإسكندرية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من المحاضرين واساتذة القانون وشيوخ المحامين لإلقاء المحاضرات بالمعهد.

يذكر أن اجتياز دورة معهد المحاماة يعد شرطا لنقل القيد من جدول عام لجدول الابتدائي، ويهدف المعهد لتنمية ثقافة المحامين القانونية والفكرية.
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