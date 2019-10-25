اليوم.. قطع المياه عن 8 مناطق حيوية بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بإجراء أعمال الصيانة الخاصة بتوسعات محطة مياه إمبابة ( مرحلة باماج ) مما يضطرها لقطع المياه لمدة 8 ساعات تبدأ الساعة الــ 10 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة الـ 6 صباح السبت.



كما توضح الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى (مركز أوسيم – مركز كرداسة – الجلاتمة – المناشى البلد – بهرمس – الحسانين – ذات الكوم – برقاش ) .



وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتها من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع .



وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتسيير سيارات محملة بمياه الشرب لتلبية احتياجات المواطنين عند الطلب على رقم طوارئ 125 .