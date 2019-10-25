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محافظات

اليوم.. قطع المياه عن 8 مناطق حيوية بالجيزة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:03 ص
قطع المياه عن 8 مناطق
قطع المياه عن 8 مناطق بمحافظة الجيزة
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محمد الصاحى
أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بإجراء أعمال الصيانة الخاصة بتوسعات محطة مياه إمبابة ( مرحلة باماج ) مما يضطرها لقطع المياه لمدة 8 ساعات تبدأ الساعة الــ 10 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة الـ 6 صباح السبت.

كما توضح الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى (مركز أوسيم – مركز كرداسة – الجلاتمة – المناشى البلد – بهرمس – الحسانين – ذات الكوم – برقاش ) .

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتها من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع .

وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتسيير سيارات محملة بمياه الشرب لتلبية احتياجات المواطنين عند الطلب على رقم طوارئ 125 .
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