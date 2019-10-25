هذا هو الإسلام .. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، بتاريخ 26 صفر 1441 هـ ـ الموافق 25 أكتوبر 2019م تحت عنوان : "هذا هو الإسلام".



وشددت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.



كما أكدت ثقتها في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.



