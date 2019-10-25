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ديني

هذا هو الإسلام .. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:06 ص
هذا هو الإسلام ..
هذا هو الإسلام .. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف
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محمد شحتة
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، بتاريخ 26 صفر 1441 هـ ـ الموافق 25 أكتوبر 2019م تحت عنوان : "هذا هو الإسلام".

وشددت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

كما أكدت ثقتها في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

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