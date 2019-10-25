أول قرار من ميتشو عقب فوز الزمالك على جينيراسيون في أبطال أفريقيا

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو منح اللاعبين راحة لمدة ستة أيام بسبب توقف مسابقة الدوري الممتاز.



وفاز الزمالك مساء أمس الخميس على فريق جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد لـ مصطفى محمد وتأهل لدور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا.



جدير بالذكر أن مسابقة الدوري الممتاز متوقفة بقرار الاتحاد المصري لكرة القدم، حتى انتهاء مباريات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.