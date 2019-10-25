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رياضة

الزمالك يكشف سر رفض لاعبي جينيراسيون الخروج من غرفة الملابس .. تفاصيل

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:45 ص
الزمالك و جينيراسيون
الزمالك و جينيراسيون
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محمد رشاد
علق مسئولو الزمالك، علي رفض بعثة جينيراسيون فوت السنغالي، مغادرة غرفة خلع الملابس، بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد السلام، قائلين: "كان لديهم اجتماع مع مسئولي السفارة السنغالية ولا يوجد أزمة بشأنهم وسيعودون لفندق الإقامة وغدا سيغادرون القاهرة".

تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جينيراسيون بطل السنغال بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد السلام أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 18 ، بعد أن انتهى لقاء الذهاب قد انتهى بهزيمة الزمالك 1 / 2 أمام جينيراسيون بطل السنغال باحتساب خاصية الهدف خارج الملعب بهدفين.

وتابع مسئولو الزمالك إن رحلة عودة الفريق السنغالي من القاهرة السنغال صباح غدا الجمعة، بعد نجاح الأبيض في إقصاء بطل السنغال من دوري أبطال إفريقيا.
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