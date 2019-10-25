سكان شارع الترعة البولاقية يشكون من تراكم القمامة أمام المنازل

ارسل القارئ محمد فتحي المقيم بشارع الترعة البولاقية بمحافظة القاهرة، برسالة إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد يشكو فيها من تراكم أكوام القمامة بالمنطقة.



وقال فتحي في شكواه: "نحن سكان شارع الترعة البولاقية نعاني من انتشار القمامة،ولا يوجد صناديق لتجميع القمامة، ما أدى إلى تراكم أكوام القمامة، وتم تقديم العديد من الشكاوى، ولكن دون جدوى".



وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056.