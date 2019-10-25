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رياضة

لعنة الإصابات .. شوقي غريب يكشف موقف مصطفى محمد من المنتخب الأوليمبي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:46 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد رشاد
أكد شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك سليم وسينضم لمعسكر الفراعنة المقرر انطلاقه اليوم استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف غريب فى تصريحات لقناة أون سبورت أنه أجري اتصال بمهاجم الزمالك مصطفي محمد واكد اللاعب خلالها أنه سليم وسيكون متواجد فى التدريب الخاص بالمنتخب الاوليمبي اليوم.

اختار شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي قائمة تضم 27 لاعبًا لاختيار من بينهم 21 لاعبًا للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 واللاعبون هم

حراسة المرمي : عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي ومصطفي شوبير.

الدفاع : أسامه جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبدالسلام ومحمد صادق وأحمد أبوالفتوح و احمد ايمن و كريم العراقي.

خط الوسط : أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر وأحمد حمدي.

خط الهجوم : رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر و إمام عاشور و عبدالرحمن مجدي ومحمد محمود ومصطفي محمد وصلاح محسن و احمد ياسر ريان و ناصر منسي.
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