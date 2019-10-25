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بين الناس

أهالي عين شمس يشكون من انتشار الكلاب الضالة بالشوارع

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ منير نصيف شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد من انتشار الكلاب الضالة بشارع عزت باشا بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة.

وقال نصيف في شكواه نحن سكان شارع عزت باشا نعاني من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة مما تهدد الماره بالعقر.

وطالب منير نصيف المسؤولين سرعة حل هذه المشكلة في اسرع وقت.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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