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أخبار العالم

لبنان.. ملحن شهير يعتدي بالضرب على مذيعة وسط المظاهرات.. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:40 ص
مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
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أحمد قاسم
تداولت وسائل إعلام لبنانية، أمس الخميس، مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء الملحن اللبناني الشهير، سمير صفير، على مذيعة قناة "إم.تي.في" اللبنانية، جويس عقيقي، وذلك خلال تغطيتها للمظاهرات التي تعم البلاد.

ويظهر في مقطع الفيديو عقيقي وهي تستعد للتعليق على كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون، على الهواء مباشرة، فيما صفير إلى عقيقي مصحّحًا لها بأن تقول "فخامة الرئيس" وليس "رئيس الجمهورية".

وتوجّه صفير إلى عقيقي قائلا: "أريد التكلّم قبلك حتى لو كانت تتكلم في رسالتها، فردّت عليه المذيعة قائلة: "سمير انا أؤدي عملي المهني"، لكنّ صفير بقي متعنّتًا برأيه وقال لعقيقي إنه يريد التكلّم قبلها: "زيحوا عن كاميرات الـ"أو تي في". وتابع: "بكفّي عهر، أنتم سلطة رابعة؟!".

وسرعان ما انفعلت المذيعة اللبنانية بسبب كلمة "عهر"، حيث ردت على صفير: "عيب"، ليردّ عليها: "عيب عليك انت". وأمام انفعال صفير، فجّرت عقيقي غضبها وبدأت تصرخ تجاهه: "لا أسمح لك بهذا الكلام، عيب عليك".

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