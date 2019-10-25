أهالي المرج يشكون من انتشار التوك توك قرب منزل الدائري.. شاهد

أرسل القارئ جرجس حنا شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد بسبب انتشار التوك توك بشكل كبير على الطريق الدائري بالقرب من منزل المرج.



وقال القارئ في شكواه إن سائقى التوك توك يسيطرون على شوارع المنطقة، بالإضافة إلى سيرهم على الطريق الدائري والسير عكس الاتجاه، ما يتسبب فى الكثير من الحوادث وحدوث تكدس مرورى.



وطالب جرجس حنا المسئولين بمنع سير التوك توك بالشوارع الرئيسية بالمرج بالإضافة لمنعه من السير علي الطريق الدائري.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.