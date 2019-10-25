أهالي عين شمس بالقاهرة يشكون من تراكم القمامة بجوار مركز الشباب

أرسل القارئ يوسف حسام شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد الإخباري، من انتشار القمامة بشارع عزت باشا بجوار مركز شباب عين شمس التابع لمحافظة القاهرة.



وقال حسام في شكواه: "نشكو نحن أهالى المنطقة من انتشار القمامة الأمر الذى يجلب لنا الروائح الكريهة وتنتشر الأمراض والأوبئة بين الأهالى".



وناشد يوسف حسام المسئولين بضرورة التدخل لحل المشكلة وإزالة القمامة.



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