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بين الناس

أهالي عين شمس بالقاهرة يشكون من تراكم القمامة بجوار مركز الشباب

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:02 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ يوسف حسام شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد الإخباري، من انتشار القمامة بشارع عزت باشا بجوار مركز شباب عين شمس التابع لمحافظة القاهرة.

وقال حسام في شكواه: "نشكو نحن أهالى المنطقة من انتشار القمامة الأمر الذى يجلب لنا الروائح الكريهة وتنتشر الأمراض والأوبئة بين الأهالى".

وناشد يوسف حسام المسئولين بضرورة التدخل لحل المشكلة وإزالة القمامة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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