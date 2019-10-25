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فن

أبطال كنز "خبيئة عساسيف الأثرية" وكورال الحلم فى معكم منى الشاذلي .. صور

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
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محمد صبحي
تستضيف الإعلامية منى الشاذلي أبطال "كنز خبيئة عساسيف" الأثرى الذى تم اكتشافه الأسبوع الماضي فى الأقصر، والذى يعد أضخم اكتشاف اثرى منذ فترة وذلك في حلقة خاصة تعرض مساء الجمعة.

وقال الدكتور مصطفى وزيرى رئيس المجلس الأعلى للآثار أن هذا الاكتشاف كان حديث العالم كله وأنه تم استخراجه وترميمه ومعالجته بايادى مصرية حيث لم يشارك فى اجنبى فى الكشف.

وحكى الدكتور فتحى حسن مدير منطقة آثار الأقصر عن مكونات الكشف الذى ضم ٢٢ تابوب وقال أن ألوانه كانت مبهرة ولفتت أنظار كل المتابعين فى العالم ووكالات الأنباء الأجنبية.

وقالت حنان يوسف الأثرية التى كانت أول من اكتشفت التوابيت أنها وجدت شىء يشبه الكرة وتبين فيما بعد أنها رأس التابوت الأول وحكى عدد من عمال المشروع من المرممين والأثريين فرحتهم بالاكتشاف.

وفى نفس الحلقة تستضيف الشاذلي الكورال الفني الذي قدم عدد من الأغانى فى الندوة التثقيفية الأخيرة للقوات المسلحة.

وغنى الأطفال مجموعة من الأغانى الوطنية بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر وسط حضور كبير من أسرهم الذين صفقوا لهم بحرارة.

والكورال يعد أول فريق فني تدعمه وزارة الشباب والرياضة وإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة.
أبطال كنز "خبيئة عساسيف الأثرية" وكورال الحلم فى معكم منى الشاذلي .. صور
أبطال كنز "خبيئة عساسيف الأثرية" وكورال الحلم فى معكم منى الشاذلي .. صور
أبطال كنز "خبيئة عساسيف الأثرية" وكورال الحلم فى معكم منى الشاذلي .. صور
أبطال كنز "خبيئة عساسيف الأثرية" وكورال الحلم فى معكم منى الشاذلي .. صور
أبطال كنز "خبيئة عساسيف الأثرية" وكورال الحلم فى معكم منى الشاذلي .. صور
أبطال كنز "خبيئة عساسيف الأثرية" وكورال الحلم فى معكم منى الشاذلي .. صور
أبطال كنز "خبيئة عساسيف الأثرية" وكورال الحلم فى معكم منى الشاذلي .. صور
أبطال كنز "خبيئة عساسيف الأثرية" وكورال الحلم فى معكم منى الشاذلي .. صور
أبطال كنز "خبيئة عساسيف الأثرية" وكورال الحلم فى معكم منى الشاذلي .. صور
أبطال كنز "خبيئة عساسيف الأثرية" وكورال الحلم فى معكم منى الشاذلي .. صور
أبطال كنز "خبيئة عساسيف الأثرية" وكورال الحلم فى معكم منى الشاذلي .. صور
أبطال كنز "خبيئة عساسيف الأثرية" وكورال الحلم فى معكم منى الشاذلي .. صور
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