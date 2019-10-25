العثور على 39 جثة لمهاجرين صينيين داخل مقطورة.. وردة فعل غير متوقعة من السائق

في حادث غريب داخل مقاطعة «إسيكس» البريطانية، أوقفت الشرطة سائق شاحنة للتفتيش وعندما فتحوا وحدة التبريد الخاصة بها عثروا على 39 جثة تم تخزينها في المبرد، والأغرب كانت ردة فعل السائق.



تبين أن الجثث تعود لمهاجرين صينيين، وبمجرد أن رأى سارق السيارة هذا المشهد في شاحنته حتى سقط مغشيًا عليه، لكن الشرطة احتجزته لمدة 24 ساعة للتحقيق معه بتهمة القتل بحكم أنه المشتبه الوحيد في تلك الحادثة.



جاءت الحادثة في الوقت الذي صرحت فيه الوكالة الوطنية البريطانية للجريمة NCA بزيادة أعداد المهاجرين الذين يتم تهريبهم إلى المملكة المتحدة في الحاويات والشاحنات خلال العام الماضي، وقد فتحت الشرطة البريطانية تحقيقًا واسعًا لمعرفة هوية الجثث وكيف تم إدخالهم إلى إنجلترا.



وصرحت شرطة إسيكس وفقًا لصحيفة مترو بأنها ستحتجز السائق المدعو «مو روبنسون» 25 عامًا من بورتاداون، لمدة تصل إلى 24 ساعة أخرى، بينما تركت عائلته وقريته بأكملها في صدمة أن يكون قد ارتكب تلك الجريمة، وأضافت الشرطة أن القتلى من بينهم 31 رجلا وثمانية نساء،



وصلت المقطورة التي تحتوي على الضحايا إلى بورفليت من زيبروج في بلجيكا في حوالي الساعة 12:30 صباحًا يوم الأربعاء الماضي وتم ربطها بالقسم الأمامي الموجود به السائق (والمعروف باسم الجرار)، حيث كان قد جاء من أيرلندا الشمالية لأداء عمله.