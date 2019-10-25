أهالي قرية كوم الضبع بالمنوفية يستغيثون: عمود كهربائي آيل للسقوط يهدد أرواح المارة

أرسل القارئ أحمد منصور، شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد الإخباري، من وجود عمود كهرباء آيل للسقوط يهدد حياة المواطنين بقرية كوم الضبع بمحافظة المنوفية.



وقال منصور في شكواه: "نحن أهالي قرية كوم الضبع بمحافظة المنوفية نشكو من وجود عمود كهرباء آيل للسقوط ويعرض حياة المارة إلى خطر الصعق بالكهرباء".



وناشد أحمد منصور المسئولين بضرورة العمل على إصلاح وصيانة هذا العامود الكهرباء فى كوم الضبع مركز الباجور بمحافظة المنوفية فى أقرب وقت ممكن حفاظا على حياة المواطنين.



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