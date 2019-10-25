Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي قرية كوم الضبع بالمنوفية يستغيثون: عمود كهربائي آيل للسقوط يهدد أرواح المارة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:03 م
صدى البلد
Advertisements
احمد قطب
أرسل القارئ أحمد منصور، شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد الإخباري، من وجود عمود كهرباء آيل للسقوط يهدد حياة المواطنين بقرية كوم الضبع بمحافظة المنوفية.

وقال منصور في شكواه: "نحن أهالي قرية كوم الضبع بمحافظة المنوفية نشكو من وجود عمود كهرباء آيل للسقوط ويعرض حياة المارة إلى خطر الصعق بالكهرباء".

وناشد أحمد منصور المسئولين بضرورة العمل على إصلاح وصيانة هذا العامود الكهرباء فى كوم الضبع مركز الباجور بمحافظة المنوفية فى أقرب وقت ممكن حفاظا على حياة المواطنين.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالي الدلنجات بالبحيرة يستغيثون من كارثة قبل وقوعها

أهالي الملعب يستغيثون بالكهرباء قبل وقوع كارثة أمام مدرسة القرية.. شاهد

كابل كهرباء يهدد حياة المواطنين بقرية بيبان بمحافظة البحيرة.. شاهد

ترشيحاتنا

بسبب الأمطار.. تعطيل الدراسة غدا في 4 محافظات

الأرصاد تعلن موعد انتهاء حالة عدم استقرار الطقس وتحذر المواطنين.. فيديو

بسبب الفيس بوك.. إحالة طالبتين بجامعة الأزهر للتأديب بتهمة الإساءة للدولة

حقيقة زيارة قيادات من الشرطة لـ رئيس ناد بمنزله لحل أزمة الدوري

بعد ارتفاع الأمواج لـ5 أمتار.. هل تتعرض مصر لإعصار يضرب سواحلها الشمالية

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتناشد بإلغاء الدراسة بها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خفة دم المصريين.. جلسة تصوير لشاب وسط مياه الأمطار بالإسكندرية.. شاهد

أمطار غزيرة تضرب دمياط .. وتوقف حركة الصيد .. فيديو

معجزة.. مسنة سبعينية تعود للحياة قبل لحظات من حرق جثتها