الحلم وحده مش كفاية.. فاروق الباز يوجه رسالة للشباب.. فيديو

وجه الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، نصيحة للشباب بأن يضع كل منهم حلمًا له ويجعله مسيرة الحياة ويسعى لتحقيقه بالعلم والمعرفة.



وأكد خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": أن الحلم وحده غير كافي فالحلم وسيلة، ويجب عليه العمل على حلمه بالعلم والمثابرة، موضحًا أنه رغم وصوله لسن الثانية والثمانين إلا أنه ما زال يذاكر إلى الآن ويقرأ كتب جديدة عن الجيولوجيا وغيرها من الأدب ومنها كتب عن تاريخ مصر وملكاتها.



وأشار إلى أنه عندما دخل ناسا، ينظرون إليه على أنه فلتة لأنه كان يجمع معلومات مختلفة في كل المجالات وليس لها أي علاقة بعمله في الوكالة، فالمعرفة تزيد ثقتك تزيد فكرك ومخك وتوسع مداركك.