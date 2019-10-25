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أخبار العالم

قرار عاجل من البنتاجون بشأن سوريا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:23 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تنوي إرسال دبابات أبرامز لحماية حقول النفط في شمال شرق سوريا.

وقالت المجلة نقلًا عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": "الجيش الأمريكي قد يرسل بعد موافقة البيت الأبيض، نصف كتيبة من لواء دبابات أمريكي".

ويتألف اللواء من 3 كتائب ويضم عادة 90 دبابة، وهذا يعني أن، الجانب الأمريكي سيرسل إلى هناك، 15 دبابة من طراز أبرامز، مع العناصر اللازمة لخدمتها وتشغيلها.

وأضاف المصدر، أن الوحدات الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، ستواصل مشاركتها في ضمان سلامة هذه الحقول النفطية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مجموعة صغيرة من الجيش الأمريكي، ستبقى في المناطق النفطية السورية، فيما كشف السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام أن "البنتاجون" يعد في الوقت الراهن خطة بشأن سوريا بهدف احتواء تنظيم داعش وتأمين النفط هناك.
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