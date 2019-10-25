محمد محمود السبب .. قرار عاجل من مجلس إدارة النادي الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن إدارة النادي الأهلي اتخذت قرارا منذ فترة بتغيير أرضية ملعب مختار التتش داخل النادي بفرع الجزيرة، وذلك ردا على انتقادات الجماهير بشأن أرضية الملعب التي تسببت في إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي أمس.



وقال شوبير في برنامجه ملعب أون علي قناة " أون سبورت " : "إدارة الأهلي اتخذت قرارا منذ فترة بتغيير أرضية ملاعب التدريب كاملة في كل أفرع النادي ، ولكن ضغط المباريات والتدريبات على كل ملاعب النادي في مدينة نصر والجزيرة، أدى إلى تأخر مثل هذه الخطوة".



وأضاف كابتن الأهلي السابق أن إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب تعاقدت مع شركة أجنبية لتغيير أرضية ملعب التتش وسيتم تنفيذ التعاقد وتغيير الأرضية خلال الفترة المقبلة.



يذكر أن محمد محمود لاعب وسط الأهلي تعرض لإصابة عبارة عن قطع في الرباط الصليبي وهو الثاني له على التوالي في القدم الأخرى.