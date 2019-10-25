Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد محمود السبب .. قرار عاجل من مجلس إدارة النادي الأهلي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:48 ص
محمد محمود
محمد محمود
Advertisements
محمد رشاد
أكد الإعلامي أحمد شوبير أن إدارة النادي الأهلي اتخذت قرارا منذ فترة بتغيير أرضية ملعب مختار التتش داخل النادي بفرع الجزيرة، وذلك ردا على انتقادات الجماهير بشأن أرضية الملعب التي تسببت في إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي أمس.

وقال شوبير في برنامجه ملعب أون علي قناة " أون سبورت " : "إدارة الأهلي اتخذت قرارا منذ فترة بتغيير أرضية ملاعب التدريب كاملة في كل أفرع النادي ، ولكن ضغط المباريات والتدريبات على كل ملاعب النادي في مدينة نصر والجزيرة، أدى إلى تأخر مثل هذه الخطوة".

وأضاف كابتن الأهلي السابق أن إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب تعاقدت مع شركة أجنبية لتغيير أرضية ملعب التتش وسيتم تنفيذ التعاقد وتغيير الأرضية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن محمد محمود لاعب وسط الأهلي تعرض لإصابة عبارة عن قطع في الرباط الصليبي وهو الثاني له على التوالي في القدم الأخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الرياضة.. تبرئة محمد صلاح من أزمة ماني.. الأهلى يتلقى صدمة قبل مواجهة كانو سبورت.. 170 مليونا فائض ميزانية نادي الزمالك

أول تعليق من صالح جمعة عقب إصابته لـ جيلبرتو بقطع في الرباط الصليبي

قرار عاجل من الأهلي بعد إصابة محمد محمود بقطع فى الرباط الصليبي

محمد محمود: شعرت بإصابتي بالرباط الصليبي قبل إجراء الكشف الطبي ..فيديو

أحمد شوبير ينصح الأهلي: غيروا ملعب التتش

أول قرار من محمود الخطيب بشأن إصابة محمد محمود

ترشيحاتنا

ابتعدوا عن أكشاك الكهرباء .. الحكومة : نناشد مواطني هذه المدن التزام المنازل غدا بسبب الطقس

المرأة ليست حرة في الخروج متى تشاء.. رأي شيخ الأزهر

هذه الصلاة تجلب البركة وتجبر الخلل في الفريضة .. تعرف عليها

سرقة ومال حرام.. خالد الجندى يكشف عن عادة سيئة يفعلها الناس في الزواج .. فيديو

لم يكن في كامل وعيه.. طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة محمد عواد خلال مواجهة جينيراسيون

موجز البلد| تطورات جديدة بملف سد النهضة.. ترتيب منتخب مصر.. حالة الطقس يوم الجمعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صياد يعثر بالصدفة على كتلة من "قيء الحوت".. سعرها خيالي لن تصدقه!

تفاصيل مؤلمة.. أب بلا رحمة يتسبب في مصرع طفله حديث الولادة.. صور

دفوف ورايات خضراء.. شاهد احتفالات الصوفيين بختام مولد الدسوقي .. صور