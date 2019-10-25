Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بتوجيه من شيخ الأزهر .. نقل عم السيد من السويس إلى الحسين الجامعي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:37 ص
نقل عم السيد من السويس
نقل عم السيد من السويس إلى الحسين الجامعي
Advertisements
محمد شحتة
وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بنقل عم السيد عبد المجيد بمنطقة السويس الأزهرية إلى مستشفى الحسين الجامعى وذلك بعد إصابته أثناء العمل.

وعلى الفور وفرت منطقة السويس الأزهرية سيارة إسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى الحسين الجامعي، واطمئن على صحته الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وكان برفقته الدكتور أحمد حمادى رئيس الادارة المركزية لمنطقة السويس، وكان فى استقبالهم الدكتور أحمد أمين نائب رئيس المستشفى ورئيس الطوارئ ، وقد تم الاطمئنان على حالته.

يأتي هذا بناءا على تعليمات الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر والشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
بتوجيه من شيخ الأزهر .. نقل عم السيد من السويس إلى الحسين الجامعي
بتوجيه من شيخ الأزهر .. نقل عم السيد من السويس إلى الحسين الجامعي
بتوجيه من شيخ الأزهر .. نقل عم السيد من السويس إلى الحسين الجامعي
بتوجيه من شيخ الأزهر .. نقل عم السيد من السويس إلى الحسين الجامعي
Advertisements

ترشيحاتنا

في اللحظات الأخيرة.. العناية الإلهية تنقذ فلاحا من الموت بسبب الأمطار في الدقهلية

مصطفى محمد يحقق رقما قياسيا غير مسبوق في الزمالك.. تفاصيل

اخبار الرياضة.. ضيف جديد في منزل محمد صلاح.. تغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه بسبب الأهلي.. تصرف غريب من مرتضى منصور

الأرصاد توجه رسالة شديدة اللهجة للمواطنين.. فيديو

بعد بكائها على الهواء.. 4 معلومات عن زوجة عمرو محمود ياسين وقصة حب الثانوية

حازم إمام يفتح النار على ميتشو بعد أداء الزمالك أمام جيرانسيون السنغالي .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صياد يعثر بالصدفة على كتلة من "قيء الحوت".. سعرها خيالي لن تصدقه!

تفاصيل مؤلمة.. أب بلا رحمة يتسبب في مصرع طفله حديث الولادة.. صور

دفوف ورايات خضراء.. شاهد احتفالات الصوفيين بختام مولد الدسوقي .. صور