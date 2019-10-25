بتوجيه من شيخ الأزهر .. نقل عم السيد من السويس إلى الحسين الجامعي

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بنقل عم السيد عبد المجيد بمنطقة السويس الأزهرية إلى مستشفى الحسين الجامعى وذلك بعد إصابته أثناء العمل.



وعلى الفور وفرت منطقة السويس الأزهرية سيارة إسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى الحسين الجامعي، واطمئن على صحته الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وكان برفقته الدكتور أحمد حمادى رئيس الادارة المركزية لمنطقة السويس، وكان فى استقبالهم الدكتور أحمد أمين نائب رئيس المستشفى ورئيس الطوارئ ، وقد تم الاطمئنان على حالته.



يأتي هذا بناءا على تعليمات الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر والشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.