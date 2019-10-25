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رياضة

عدلي القيعي يكشف كواليس إنهاء أزمة كوليبالي مع النجم الساحلي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:16 ص
سليماني كوليبالي
سليماني كوليبالي
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محمد رشاد
قال عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي إن إدارة ناديه اتفقت مع مسؤولي النجم الساحلي على تسوية أزمة اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي منذ فترة طويلة.

وأضاف القيعي عبر برنامج ملك وكتابة "اتفقنا على حل المشكلة قبل بداية الموسم، وأعلنا أن الأمر الآن قيد التنفيذ".

وأضاف "هذا ليس انتقاما من اللاعب أو عملية تجارية قيد التفاوض، ولكن طالما جاءني حق، لماذا أفرط به؟، ما عطل التنفيذ عدم وجود ضمانات مالية كافية من مسؤولي النادي التونسي".

وأردف "لقد سافر وفدا من النادي يضم خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، والمحامي السويسري مونتيري، وتم تدارك الثغرات التي كانت تحول دون إتمام الاتفاق، وتوقيع عقد ثلاثي بين الناديين واللاعب الإيفواري".
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