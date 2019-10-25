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رياضة

النادي المصري يكشف عن حافلة الاحتفال بالمئوية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:16 ص
النادي المصري البورسعيدي
النادي المصري البورسعيدي
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محمد رشاد
كشف مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي عن التصميم الجديد لحافلة الفريق احتفالًا بمئوية النادي التي تأتي في العام المقبل 2020.

ويحتفل النادي المصري العام القادم بمرور مائة عام على إنشائه، حيث أسس النادي عام 1920 ليصبح النادي الأبرز في بورسعيد.

شركة برزنتيشن تولت مهمة التصميم الجديد للحافلة التي باتت جاهزة لخدمة الفريق الأخضر في تنقلاته في المرحلة المقبلة.

وزين الرقم 100 حافلة المصري احتفالًا بمرور مائة عام على الظهور الأول للنادي الأخضر.
النادي المصري يكشف عن حافلة الاحتفال بالمئوية
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