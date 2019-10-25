الرئيس السيسي يعود للقاهرة بعد مشاركته في القمة الروسية الأفريقية الأولى

عاد إلي القاهرة ، مساء أمس الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي بعد زيارة الى روسيا ترأس خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعمال القمة الروسية الأفريقية الأولي التي عقدت في مدينة سوتشي وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين.



وقد التقي الرئيس السيسي مع الرئيس بوتين ، وأكد حرصه على تعميق علاقات الشراكة بين مصر وروسيا الاتحادية فى إطار التطور المستمر الذى تشهده هذه العلاقات ، مشيدا بالتعاون الثنائي مع روسيا القائم فى العديد من المجالات والمشروعات المشتركة التى سيتم البدء فى تنفيذها ، خاصة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.



وبحث الرئيسان عددا من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية ومنها الجهود المشتركة لاستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر والمشاورات الفنية الجارية بين الجانبين حاليًا فى هذا الإطار ومشروع محطة الضبعة النووية والتعاون فى مجال تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية ، بالإضافة إلى آلية التعاون المشترك فى مجال الأمن ومكافحة الإرهاب على مستوى الأجهزة المعنية.



كما التقي الرئيس السيسي خلال الزيارة مع أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا واتفقا علي استئناف أعمال لجنة سد النهضة الفنية فورا ، على نحو أكثر انفتاحًا وإيجابية بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وتجاوز أي تداعيات سلبية.



والتقي الرئيس السيسي مع رؤساء المنظمات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية الثمانية المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي ، وأكد أن هذه التجمعات الاقتصادية تقوم بدور لا غنى عنه لتدعيم أواصر الترابط بين دول القارة ، مما يجعلها ركائز رئيسية لتعزيز العمل الأفريقى المشترك.



وعقد الرئيسان السيسي وبوتين مؤتمرا صحفيا ، في ختام القمة ، أكد فيه السيسي أن الجانبين الأفريقي والروسي سيستمران في التنسيق لمتابعة تنفيذ مخرجات هذه القمة ، بما يحقق آمال وطموحات الشعوب الأفريقية وشعب روسيا.