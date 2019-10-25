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أخبار العالم

باريس تجدد دعمها لدول الساحل الأفريقي في مواجهة الإرهاب

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:07 ص
فرانسوا لوكوانتر
فرانسوا لوكوانتر
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أ ش أ
أعلن قائد الجيوش الفرنسية الجنرال فرانسوا لوكوانتر دعم باريس للقوة المشتركة لدول الساحل الأفريقي في مواجهتها للإرهاب.

وقال قائد الجيوش الفرنسي، مساء الخميس في نواكشوط في تصريح نقلته الإذاعة الموريتانية، إنه جاء إلى نواكشوط للتعبير عن دعم فرنسا للجهود المقام بها في المنطقة وخاصة على مستوى القوة المشتركة لدول المجموعة، مشيدا في هذا الصدد بقوة إرادة دول المجموعة التي تمكنت في ظرف وجيز من تشكيل قوة مشتركة بهذا الحجم وتأمين انتشارها في المناطق الحدودية وتنفيذ عمليات نوعية ضد الإرهابيين في أكثر من مناسبة.

وأضاف أن دعم الشركاء للمجموعة بالمال والسلاح سيتواصل لمساعدتها على دحر الإرهاب في المنطقة وتمكين شعوبها من تحقيق آمالها وتطلعاتها المشروعة في النماء والتقدم.
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