Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

اتحكم في انفعالاتك ... نصيحة الأبراج لمواليد 25 أكتوبر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
نصيحة الأبراج لمواليد
نصيحة الأبراج لمواليد 25 أكتوبر
Advertisements
هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 25 أكتوبر، وفقًا لعلم الأرقام.

وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج: "إذا كنت من مواليد 25 أكتوبر، فإن ذلك يعني أن لديك شخصية قوية وملهمة، وتتمتع بموهبة تحليلية وبصيرة. أنت أيضا مستعد دائما للتصرف بروح كرم رغم تظاهرك كثيرا بالتعالي والبرود.

ونصحت" فؤاد" مواليد 25 أكتوبر، في عام ٢٠١٩ أنت تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وأن تظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.
Advertisements

موضوعات متعلقة

السفر قد يكون مفيدا...نصيحة الأبراج لمواليد 16 أغسطس

اعتمد على نفسك ولا تلجأ للوساطة..نصيحة الأبراج لمواليد 17 أغسطس

ترغب في القيام باستثمارات مكثفة.. نصيحة الأبراج لمواليد 27 أغسطس

اعتمد على نفسك ولا تلجأ للوساطة.. نصيحة الأبراج لمواليد 16 سبتمبر

تحكم فى انفعالاتك.. نصيحة خبيرة الأبراج لمواليد 26 سبتمبر

وسع دائرة معارفك.. نصيحة خبيرة الأبراج لمواليد 27 سبتمبر

ترشيحاتنا

وكيل رمضان صبحي يفجر عدة مفاجآت بشأن مستقبل اللاعب في الأهلي

مرتضى منصور: الزمالك المتصدر الفعلي للدوري وحكسب إنبي 6 أو 7

محمد سامي: "موهوبين مصر العظماء سيبوني أقعد مع عائلتي في سلام"

بالأخضر ..هيدى كرم بإطلالة جذابة .. شاهد

عاجل .. إحالة نجم الزمالك إلى لجنة الانضباط.. وإيقاف فرجاني ساسي مباراة

حكم الأكل على جرائد بها آيات من القرآن وإلقائها في المخلفات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أجمل.. بلقيس تتألق بإطلالتين من ديور .. صور

بفستان قصير لامع .. ليلى علوى تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها .. صور

صياد يعثر بالصدفة على كتلة من "قيء الحوت".. سعرها خيالي لن تصدقه!