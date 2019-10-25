اتحكم في انفعالاتك ... نصيحة الأبراج لمواليد 25 أكتوبر

لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 25 أكتوبر، وفقًا لعلم الأرقام.



وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج: "إذا كنت من مواليد 25 أكتوبر، فإن ذلك يعني أن لديك شخصية قوية وملهمة، وتتمتع بموهبة تحليلية وبصيرة. أنت أيضا مستعد دائما للتصرف بروح كرم رغم تظاهرك كثيرا بالتعالي والبرود.



ونصحت" فؤاد" مواليد 25 أكتوبر، في عام ٢٠١٩ أنت تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وأن تظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.