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أخبار العالم

رئيس الحكومة التونسية: أثبتنا للعالم أن ديمقراطيتنا تسير على الطريق الصحيح

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:09 ص
يوسف الشاهد
يوسف الشاهد
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أ ش أ
أعرب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، عن فخره بالانتقال الديمقراطي السلس الذي شهدته بلاده، معتبرًا أن تونس أثبتت للعالم أن ديمقراطيتها تسير على الطريق الصحيح.

وأكد الشاهد - في تصريح أدلى به أمس /الخميس/ على هامش المنتدى الاقتصادي الإفريقي الروسي المنعقد في سوتشي- أن رئيس الجمهورية الجديد قيس سعيد يعد تجربة فريدة من نوعها، حيث انتصر دون حزب وبإمكانيات بسيطة معتمدا خطابا رحب به عدد كبير من التونسيين.

وحول العلاقات التونسية-الروسية، قال الشاهد إن العلاقات بين البلدين شهدت ديناميكية منذ ثورة 2011، وهناك تبادل لزيارات رفيعة المستوى بين وزراء الخارجية وعدد من المسئولين البارزين، مرجحا أن تشهد العلاقات الدولية ديناميكية جديدة تحت قيادة قيس سعيد.
وحول إمكانية حدوث تغيير في العلاقات مع الدول العربية، شدد رئيس الحكومة على أن أولويات رئيس الجمهورية تتمثل في توحيد وتقريب الصف العربي، منوها إلى أن قيس سعيد أعطى أملا جديد في تونس، وخلق حركة وديناميكية.

وأضاف أن هناك نوعا من الثورة الثقافية التي تشهدها تونس بمناسبة هذه الانتخابات، وتونس تترأس الجامعة العربية، وأعتقد أن من أولويات الرئيس المسألة العربية وتوحيد وتقريب الصف العرب.
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