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توك شو

محمد رمضان: الجمهور هو مدير أي فنان.. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:15 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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البهى عمرو
قال الفنان محمد رمضان، إن الجمهور هو النجم الحقيقي، مؤكدًا أنه يحب جمهوره ويقف لالتقاط الصور مع أى معجبون له.

وأضاف رمضان، خلال حواره ببرنامج، عين " المذاع على قناة الحياة، أن الجمهور هو من جعله يصل لهذا المستوى، والجمهور صاحب فضل كبير عليه.

وأشار إلى أن كل مهنة له مدير، ومدير الفنانين و الممثلين هو الجمهور، كاشفًا أن الجمهور هو الوحيد الذي يستطيع أن يخصم له ويعاقبة.

وأوضح محمد رمضان، أن يعشق جمهوره، ويعمل من أجلهم.
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