محمد رمضان: الجمهور هو مدير أي فنان.. فيديو

قال الفنان محمد رمضان، إن الجمهور هو النجم الحقيقي، مؤكدًا أنه يحب جمهوره ويقف لالتقاط الصور مع أى معجبون له.



وأضاف رمضان، خلال حواره ببرنامج، عين " المذاع على قناة الحياة، أن الجمهور هو من جعله يصل لهذا المستوى، والجمهور صاحب فضل كبير عليه.



وأشار إلى أن كل مهنة له مدير، ومدير الفنانين و الممثلين هو الجمهور، كاشفًا أن الجمهور هو الوحيد الذي يستطيع أن يخصم له ويعاقبة.



وأوضح محمد رمضان، أن يعشق جمهوره، ويعمل من أجلهم.

