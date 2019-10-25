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توك شو

محمد رمضان يكشف اسم فيلمه المقبل.. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:15 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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البهى عمرو
كشف الفنان محمد رمضان، عن اسم فيلمه القادم، وقال إن يجهز لعمل فيلم باسم" مو" تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

وأضاف رمضان، خلال حواره ببرنامج، عين " المذاع على قناة الحياة، أن الفيلم القبل سينول اعجاب الجمهور، مؤكدًا أن هذا الفيلم من الأفلام التى حصلت على ميزانية ضخمة.

وأشار إلى أن يجهز لأكثر من أغنية خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه يجهز للمشاركة فى مسلسل سيتم البدء فيه خلال الفترة المقبلة.
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