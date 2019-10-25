محمد رمضان يكشف لأول مرة تفاصيل مسلسله المقبل مع مخرج الأسطورة .. فيديو

كشف الفنان محمد رمضان، عن المسلسل الذى يشارك فى تنفيذه لعرضه فى رمضان المقبل، وقال إن المسلسل من تأليف واخراج محمد سامي.



وأضاف رمضان، خلال حواره ببرنامج، عين " المذاع على قناة الحياة، أنه عمل من قبل مع محمد سامي في مسلسل الأسطورة، وما سيتم عرضه فى رمضان سيكون العمل الثاني.



وأشار إلى أن العمل سيكون مميزا وسينال إعجاب الجميع سواء فى مصر وخارج مصر، موضحا أنه يشارك فى أكثر من حفلة خلال الفترة المقبلة، منها بالداخل ومنها بالخارج.

