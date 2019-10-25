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منوعات

تحبس الأنفاس.. شاهد لحظة سقوط طفل في بالوعة.. وهذا رد فعل والدته

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:45 ص
لحظة سقوط طفل في
لحظة سقوط طفل في المجاري
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عزة عاطف
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة تكاد تحبس الأنفاس بعد سقوط طفل صغير في بالوعة مجاري أثناء تجوله برفقة أمه داخل إحدى الحدائق في دولة أجنبية.

توقف الطفل فوق البالوعة أثناء سيره إلى جانب أمه معتقدًا أنها محكمة الإغلاق لكن فجأة حدثت الفاجعة التي سجلتها كاميرات الحديقة حيث سقط الطفل داخل البالوعة مختفيًا عن الأنظار.

هلعت الأم في فزع وتركت عربة الطفل الخالية التي كانت تجرها بعدما اختار ابنها أن يسير إلى جانبها، قفزت مسرعة إلى البلوعة ونامت على الأرض مادة يديها ونصف جسدها بداخلها من هول الصدمة.

لمحتها سيدتين من بعيد أثناء تلك اللحظة فركضوا مسرعين لمساعدتها ومدوا أيديهم داخل البالوعة في محاولة وإصرار على التقاط الطفل، وبالفعل نجحوا وأخرجوا الفتي الصغير الذي يبدو أنه لم يتعرض لأذى بالغ من سقوطه.
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