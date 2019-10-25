أول تعليق من محمد عواد عقب إصابته بمباراة الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي

أعرب محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سعادته بتأهل فريقه لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز أمام جينيراسيون السنغالي بهدف نظيف.



وكتب محمد عواد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " الحمدالله🏹 "



تغلب فريق الزمالك على نظيره جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا ويتأهل إلى دور المجموعات وأحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد.



خرج محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ليحل الحارس الشاب محمد صبحي بديلا له، خلال مباراة الفارس الأبيض مع جيراسيون السنغالي فى إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.



وتعرض محمد عواد للإصابة فى الرأس بعد تدخل عنيف مع محمود علاء فى كرة مشتركة مع مهاجم الفريق السنغالي فى الدقيقة 70 من زمن اللقاء.