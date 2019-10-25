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أخبار العالم

البنتاجون: ملتزمون بحماية حقول النفط في سوريا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:17 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الخميس، أنها خططت لتعزيز وجودها العسكري في شمال شرقي سوريا، لحماية حقول النفط هناك من السقوط مجددا بيد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال مسؤول في الوزارة في بيان إن "الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز موقعنا في شمال شرق سوريا، بالتنسيق مع شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية، عبر إرسال دعم عسكري إضافي لمنع حقول النفط هناك من أن تقع مجددا بيد تنظيم داعش أو فاعلين آخرين مزعزعين للاستقرار".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مجموعة صغيرة من الجيش الأمريكي، ستبقى في المناطق النفطية السورية، فيما كشف السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام أن "البنتاجون" يعد في الوقت الراهن خطة بشأن سوريا بهدف احتواء تنظيم داعش وتأمين النفط هناك.
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