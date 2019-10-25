Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

المعلمة "حظوظ".. أمن الجيزة يسقط تاجرة مخدرات بـ كيلو وربع هيروين و32 ألف جنيه بالطالبية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:16 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض علي إحدى أخطر السيدات من تجار المخدرات قبل ترويج أكثر من كيلو وربع هيروين على عملائها بمنطقة الطالبية.

وردت معلومات للنقيب بجاد طارق معاون مباحث قسم شرطة الطالبية مفادها قيام حظوظ "س. م. س" 33 سنة سبق اتهامها في قضية 13324/2014 جنايات القسم بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذة من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

فور إخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة إلقاء القبض على المتهمة وتحجيم نشاطها، انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد غراب مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمة.

عثر داخل منزلها على 63 لفافة حصوات مسحوق الهيروين وزنت 1.365 كيلو جرام وميزان حساس وهاتف محمول ومبلغ 32 ألفا و500 جنيه مصري.

بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم 1000 تذكرة هيروين و1.5 كيلو حشيش فى امبابة.. شاهد

أمن الجيزة يضبط تاجري مخدرات أوسيم وبحوزتهما 7 فرش حشيش

حبس "قفص" تاجر مخدرات إمبابة بعد ضبطه ب 5 أكياس حشيش

أمن الجيزة يضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم 6 أكياس حشيش و140 لفافة هيروين

ترشيحاتنا

أول قرار من ميتشو عقب فوز الزمالك على جينيراسيون في أبطال أفريقيا

شاهد | رد فعل مرتضى منصور عقب إهدار محمود علاء ركلة جزاء للزمالك

على مسئولية احمد شوبير.. حازم إمام يقترب من تولى هذا المنصب فى نادى بيراميدز

أول صور من حفل زفاف الإعلامية بوسى الطيار

اخبار الرياضة.. ضيف جديد في منزل محمد صلاح.. تغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه بسبب الأهلي.. تصرف غريب من مرتضى منصور

المرأة ليست حرة في الخروج متى تشاء.. رأي شيخ الأزهر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صياد يعثر بالصدفة على كتلة من "قيء الحوت".. سعرها خيالي لن تصدقه!

تفاصيل مؤلمة.. أب بلا رحمة يتسبب في مصرع طفله حديث الولادة.. صور

دفوف ورايات خضراء.. شاهد احتفالات الصوفيين بختام مولد الدسوقي .. صور