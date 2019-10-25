رغم ضعف الأداء.. أمير مرتضى: التأهل هو هدف الفريق بغض النظر عن مستوى الفريق

أعرب أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن سعادته بـ تأهل الفريق لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 عقب الفوز أمام جينيراسيون السنغالي بهدف نظيف.



وأكد أمير مرتضي في تصريحات لبرنامج " الزمالك اليوم " أن التأهل هو هدف الفريق وهو ما تحقق بغض النظر عن أداء الفريق خلال مباراة الفريق.



وأضاف أن تحقيق الفوز والتأهل هو الأهم ولكن الصربي ميتشو سيعمل على تحسين أداء الفريق خلال فترة التوقف الدوري الممتاز مشددا ان الفريق بدأ مساره بأداء سيء خلال بطولة الكونفدرالية الموسم الماضي و لكن تحسن الأداء مع الوقت وفاز بالبطولة

وأكمل أمير مرتضي أن الفريق سيخوض معسكر مغلق ولكن غالبا سيكون في القاهرة ولن يقام خارج البلاد .