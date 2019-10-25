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رياضة

الغندور: أحمد فتحي الأحق بشارة كابتن منتخب مصر والمستقبل لمحمد صلاح

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:15 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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ياسمين تيسير
كشف خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن رأيه حول الأحق لتولى شارة كابتن منتخب مصر خلال المعسكر المقبل استعدادا لمباريات تصفيات كأس الأمم الافريقية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " احمد فتحي كابتن منتخب مصر تاريخ كبير مع بلده وجهد وقلب ورجولة و بطولات وطالما هو موجود يبقى القائد والمستقبل لنجمنا العالمي محمد صلاح ودي وجهة نظري".

وأعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن قراره بـ اعطاء شارة كابتن مصر لـ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وهو الأمر الذي رفضه أحمد فتحي نجم فريق الأهلي.

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