Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رد صادم من مرتضى منصور على سوء أداء الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:43 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
Advertisements
ياسمين تيسير
أعرب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته بتأهل الفريق لـ دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا 2020 مشددا ان الاهم هو الفوز دون النظر لـ الأداء.

وأكد منصور في تصريحات لبرنامج " الزمالك اليوم " أن الفريق لم يشارك في بطولة أبطال أفريقيا من أجل تقديم أداء جيد ولكن من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير مشددا أن الفريق واجه صعوبات وظروف استثنائية.

وأضاف أن محمد عواد حارس مرمى الفريق تعرض للإصابة بشكل مفاجىء بالاضافة لاصابة مصطفى محمد نجم الفريق مما أربك حسابات الجهاز الفني للفريق.

وتابع أن فريق جينيراسيون السنغالي فريق قوي حيث أنه بطل السنغال وهو المنتخب الذي تأهل لنهائي بطولة كأس الأمم الافريقية.

وأكمل أن المباراة كانت صعبة للغاية والفوز بها لم يكن سهلا على الإطلاق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الزمالك اليوم 10-9-2019.. مرتضى: الشناوي نصب علينا.. وميتشو يعلن قائمة مواجهة بطل السنغال

إسماعيل يوسف: الزمالك جاهز لتحقيق نتيجة طيبة أمام جينيراسيون

قبل ساعات من الحكم.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون

أول تعليق من مرتضى منصور على إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون

ستاد القاهرة والجماهير.. مرتضى منصور يخاطب الأمن قبل لقاء جينيراسيون

رجاء خاص.. أحمد مرتضى يوجه رسالة لـ مسئولي الأهلي

ترشيحاتنا

دعاء الرعد .. 8 كلمات كان يرددها النبي وقت حدوثه

حازم إمام يفتح النار على ميتشو بعد أداء الزمالك أمام جيرانسيون السنغالي .. فيديو

لم ينتظر المسئولين .. مدرس بدمياط يتعامل مع سيول الأمطار على طريقته الخاصة

عمرو محمود ياسين يحرج زوجته على الهواء

اخبار البرلمان.. إلغاء التوريث وزيادة القيمة الايجارية.. مقترح من النواب بشأن قانون الإيجار القديم.. اعرف قيمة الزيادة السنوية للمعاش وموعد تطبيقها

غدا أمطار كثيفة في 5 مناطق .. الحكومة تصدر 6 توجيهات للمواطنين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صياد يعثر بالصدفة على كتلة من "قيء الحوت".. سعرها خيالي لن تصدقه!

تفاصيل مؤلمة.. أب بلا رحمة يتسبب في مصرع طفله حديث الولادة.. صور

دفوف ورايات خضراء.. شاهد احتفالات الصوفيين بختام مولد الدسوقي .. صور