رد صادم من مرتضى منصور على سوء أداء الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي

أعرب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته بتأهل الفريق لـ دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا 2020 مشددا ان الاهم هو الفوز دون النظر لـ الأداء.



وأكد منصور في تصريحات لبرنامج " الزمالك اليوم " أن الفريق لم يشارك في بطولة أبطال أفريقيا من أجل تقديم أداء جيد ولكن من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير مشددا أن الفريق واجه صعوبات وظروف استثنائية.



وأضاف أن محمد عواد حارس مرمى الفريق تعرض للإصابة بشكل مفاجىء بالاضافة لاصابة مصطفى محمد نجم الفريق مما أربك حسابات الجهاز الفني للفريق.



وتابع أن فريق جينيراسيون السنغالي فريق قوي حيث أنه بطل السنغال وهو المنتخب الذي تأهل لنهائي بطولة كأس الأمم الافريقية.



وأكمل أن المباراة كانت صعبة للغاية والفوز بها لم يكن سهلا على الإطلاق.