لوسي: تصوير فيلم ورقة جمعية وصل لـ 20 ساعة يوميا

قالت الفنانة لوسي بان شخصية " أم عبدالله " التي جسدتها ضمن دورها في فيلم " ورقة جمعية " الذي عرض ضمن مهرجان الإسكندرية السينمائي أخذت مجهود.



وصرحت لصدي البلد أن التصوير استمر لساعات طويلة تصل الي 20 ساعة ، أيضا تتطلب من الشخصية عدم وضع ماكياج نهائيا وبالفعل التزمت خاصة أن هذا الموضوع نراه فى السينما الأمريكية ، حيث يظهر الممثلين الأجانب دائما على طبيعتهم .

تابع : كانت أم عبد الله حريصة علي أن تشرب شاي بلبن طوال الأحداث وأنا لا أحبه ولكن الشخصية تتطلب مني هذا كذلك صعوبة حالة الجو فالطقس كان شديد البرودة .



تدور أحداث الفيلم داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله، وتجسد لوسى بطلة الفيلم خلال العمل دور "أم عبد الله" الودودة التي تحب الخير لكل من حولها، وتقدم المساعدات التى تعم عليها بالخير عندما تتعرض لمشكلة ما.



ويشارك في بطولة "ورقة جمعية" لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدي، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلى.