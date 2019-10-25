Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحاديث جانبية .. مرتضى منصور يكشف سر جلوسه في المدرجات بدلا من المقصورة بصحبة الوزير والجنايني

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:31 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سر جلوسه في المدرجات بدلا من المقصورة الرئيسية بصحبة أشرف صبحي وزير الرياضة وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة.

وأكد منصور في تصريحات لبرنامج " الزمالك اليوم " أنه قام بالترحيب بالوزير والجنايني فور وصولهما ودارت عدد من الأحاديث الجانبية بينهما مشددا أنه فضل الجلوس في المدرجات مثلما يفعل في كل مباريات الفريق.

وأضاف أن الجنايني مازحه بشأن هجومه عليه عقب تسليمه لـ درع الدوري لـ الأهلي واحتفاله مع الفريق و قال: "كنت عايزين أسلم الدرع وأنا مكشر يعني".

وتابع رئيس نادي الزمالك مؤكدا أن علاقته جيدة مع الجنايني ولا توجد بها أي أزمات.

وحقق فريق الزمالك الفوز أمام جينيراسيون السنغالي بهدف نظيف على إستاد السلام حيث ضمن التأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملعب السوبر المصري يشعل أزمة بين اتحاد الكرة ومرتضى منصور

تغيير موعد مباراة السوبر المصري بين الاهلى و الزمالك

جينيراسيون السنغالي يستعين بالمرأة الحديدية ضد مرتضى منصور

اخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يكشف مصير الزمالك حال الانسحاب.. وتعليق مرتضى منصور على إعادة مباراة جينيراسيون

مرتضى منصور يرفض خوض لقاء جينيراسيون فوت في هذه الحالة

طلعوا العقد.. مرتضى منصور يتحدى مسئولي الأهلي في صفقة كهربا

ترشيحاتنا

على مسئولية احمد شوبير.. حازم إمام يقترب من تولى هذا المنصب فى نادى بيراميدز

منعت دفنه.. امرأة خمسينية تعيش مع جثة شريك حياتها بالمنزل أكثر من أسبوع

تعرف على مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد التأهل لدور المجموعات

ارحمونا .. رضوى الشربيني تثير الجدل بفيديو لها.. شاهد

مصطفى محمد يحقق رقما قياسيا غير مسبوق في الزمالك.. تفاصيل

انخفض بـ البنوك 5 قروش.. البرلمان يزف بشرى عن سعر الدولار فى يناير 2020

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صياد يعثر بالصدفة على كتلة من "قيء الحوت".. سعرها خيالي لن تصدقه!

تفاصيل مؤلمة.. أب بلا رحمة يتسبب في مصرع طفله حديث الولادة.. صور

دفوف ورايات خضراء.. شاهد احتفالات الصوفيين بختام مولد الدسوقي .. صور