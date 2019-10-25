أحاديث جانبية .. مرتضى منصور يكشف سر جلوسه في المدرجات بدلا من المقصورة بصحبة الوزير والجنايني

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سر جلوسه في المدرجات بدلا من المقصورة الرئيسية بصحبة أشرف صبحي وزير الرياضة وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة.



وأكد منصور في تصريحات لبرنامج " الزمالك اليوم " أنه قام بالترحيب بالوزير والجنايني فور وصولهما ودارت عدد من الأحاديث الجانبية بينهما مشددا أنه فضل الجلوس في المدرجات مثلما يفعل في كل مباريات الفريق.



وأضاف أن الجنايني مازحه بشأن هجومه عليه عقب تسليمه لـ درع الدوري لـ الأهلي واحتفاله مع الفريق و قال: "كنت عايزين أسلم الدرع وأنا مكشر يعني".



وتابع رئيس نادي الزمالك مؤكدا أن علاقته جيدة مع الجنايني ولا توجد بها أي أزمات.



وحقق فريق الزمالك الفوز أمام جينيراسيون السنغالي بهدف نظيف على إستاد السلام حيث ضمن التأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.